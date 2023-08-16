معاون وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير «مارينا العلمين» (صور)

تفقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، والذي تبلغ مساحته 3600 فدان.

مشروعات تطوير مركز مارينا السياحي بالعلمين

وأوضح الدكتور وليد عباس، أنّ مشروعات تطوير مركز مارينا العلمين السياحي تأتي في إطار حرص وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الارتقاء بمستوى المكان، والذي يقع بجوار مدينة العلمين الجديدة، والتي تنفذ على أعلى مستوى لتضاهي المدن العالمية، وفي إطار جهود الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وتفقّد معاون وزير الإسكان المشروعات التطوير الجاري تنفيذها؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، وتشمل رفع كفاءة منظومة مياه الشرب «المحطات - الروافع - الخزانات الأرضية والعلوية»، والاعتماد على مياه التحلية، من خلال إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر، بطاقة 10 آلاف م3 بالمركزين الأول والثاني، بجانب رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي «البيارات الرئيسية - الخطوط الناقلة خطوط الطرد والري»، ورفع كفاءة محطات المعالجة، وتحويلها إلى نظام المعالجة الثلاثية، للإستفادة من المياه المُعالجة في رى المسطحات الخضراء.

رفع كفاءة الطرق في مارينا العلمين

وأضاف رئيس جهاز القرى السياحية، أن مشروعات تطوير مركز مارينا العلمين السياحي تشمل رفع كفاءة الطرق داخل المركز، على 3 مراحل، بنسبة إنجاز 80%، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الموسم الحالي، ورفع كفاءة الكباري الأشد خطورة، وعددها 10 كباري بالمركز، كما أُنشئ كوبري جديد بالمركزين الأول والثاني، وتم رفع كفاءة الجزر، والحمامات الخاصة بها.

وأشار، إلى أنه تمت دراسة عوامل النحر، وتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية خط الشاطئ، ومنها مشروع حواجز المنطقتين السادسة والسابعة، تنفيذاً لخطة الدولة فى حماية شواطئها، كما تم العمل على استحداث وتطوير أماكن ترفيهية لخدمة مرتادي المركز، بجانب العمل على تحديث المطاعم والكافتيريات القائمة، لتحسين مستوى الخدمة لتتلاءم مع التطوير الجاري تنفيذه.