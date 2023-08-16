«السلوم» على رأس خريطة المشروعات القومية.. إنشاء محطات تحلية ومستشفيات

تتأهب مدينة السلوم التابعة لمحافظة مطروح خلال الساعات القليلة المقبلة، لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية، التي حازت على اهتمام كبير من الدولة لتحقيق التطوير والتنمية الشاملة على حدود مصر.

تطوير مستشفيات السلوم

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريحات خاصة له، تطوير مستشفى السلوم المركزي بتكلفة 172 مليون جنيه، ليضم 94 سريرًا وتقديم كل الخدمات الطبية إلى 17 ألف نسمة، بالتزامن مع تطوير الوحدات الصحية في مختلف المناطق، كما جرى تطوير مبنى العزل الطبي بالسلوم بتكلفة 300 ألف جنيه، ورفع كفاءة مخزن في علم الروم بتكلفة 150 ألف جنيه، وتطوير شامل لمستشفى النساء بإجمالي تكلفة 6.5 مليون جنيه، وتطوير مستشفى الحميات بالمحافظة بقيمة مليوني جنيه، وشملت أعمال التطوير إضافة 10 حضانات جديدة، و5 أجهزة تنفس صناعي، بالتزامن مع تطوير شامل لمستشفى براني ومستشفى الحمام ومستشفى الضبعة، حيث تم رفع كفاءة وتطوير جميع الأقسام بتلك المستشفيات.

8 محطات تحلية مياه البحر بالسلوم

وأضاف محافظ مطروح، أنّ الدولة وضعت خطة استراتيجية ضخمة لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح، وكان من أهمها تحلية مياه البحر، التي ظل أهالي محافظة مطروح يعانون منها لسنوات طويلة، من خلال افتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر، ومنها: «الزويدة، والفاخري، والظافر، وأبوزربية، وأولاد مرزوق، أوجرين، أبو سطيل، شماس» وذلك بإجمالي طاقة إنتاجية 850 مترمكعب في اليوم الواحد، وذلك لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة سيدي براني، السلوم.

وكشف، محافظ مطروح، توفير مياه الشرب، حيث جارٍ إنشاء محطة تحلية مياه البحر داخل مدينة مطروح والمتمثلة في محطة الرملية 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة مليار و300 ألف جنيه وعلى مساحة 60 ألف متر مسطح لتصبح كمية الطاقة الإنتاجية لمحطات الرميلة 135 ألف م3، بجانب محطات التحلية المقامة فعليًا الرميلة 1 و2 و3 بما يكفى احتياجات مدينة مرسى مطروح حتى عام 2037 طبقا للمخطط العام.

تحويل منفذ السلوم لمعبر عالمي

وأكد العميد عبدالغني السماحي، رئيس مدينة السلوم، أنه جرى تحويل منفذ السلوم البري إلى معبر عالمي يربط مصر من ناحية الغرب عبر مدينة السلوم ودول شمال أفريقيا، ويعمل على تنشيط حركة التجارة البينية، وذلك بعد تطويره بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يعد أحد الشرايين التجارية التي تعتمد عليها مصر في التجارة البرية مع ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وذلك بحسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذي أشاد بجهود واهتمام الدولة بإنشاء المشروعات القومية في مطروح، وذلك في أقل وقت ممكن لعبور الأفراد والسيارات.