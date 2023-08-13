الكاتب الصحفي رفعت رشاد: المشروعات القومية تحقق التنمية وتدفع الاقتصاد للأمام

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن المشروع القومي يعرف بأنه مشروع كبير، يتسع وينتشر في أماكن متعددة داخل الدولة لتحقيق تنمية، ويدفع الاقتصاد القومي للأمام إلى حد بعيد، لافتا إلى أن مجموعة المشروعات القومية يقوم عليها الاقتصاد القومي، وهي التي تضمن له دفعة قوية، لتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة.

التنمية المستدامة تضمن للمواطن حياة كريمة

أضاف «رشاد»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التنمية المستدامة هي التي تضمن للفرد والمواطن حياة كريمة جيدة، وتتناسب ما يحتاجه ويستحقه المواطن، والدولة تبعت هذه الاستراتيجية في المشروعات القومية، ونشرت هذه المشروعات في العديد من الأماكن الجغرافية داخل الدولة، لتحقيق التوازن بين الأقاليم والمحافظات.

المشروعات لا تقتصر على مجال واحد

وأشار إلى أن هذه المشروعات تتعدد بين مجالات متعددة، لا تقتصر على مجال واحد، ولا تكون مستهدفة كمشروع قومي، لكن كعنصر كبير للغاية في دفع الاقتصاد القومي للأمام وجذب الاستثمارات، وإعطاء رسالة طمأنة للمستثمرين في الخارج، بأن الاقتصاد المصري قوي تستطيعون المساهمة في هذه التنمية.