تنسيق المرحلة الثانية.. ما الموعد النهائي لتسجيل الرغبات؟

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد غلق موقع تنسيق المرحلة الثانية للشعبتين، الأدبية والعلمية «رياضة - علوم»، وجاء ذلك عقب الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات للسنة الدراسية الجديدة 2023- 2024.

تنسيق المرحلة الثانية

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم الانتهاء من تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية يوم السبت الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري، لافتة إلى أنه تم فتح رابط تنسيق المرحلة الثانية منذ أمس الثلاثاء الموافق 15 من الشهر نفسه.

تنسيق المرحلة الثانية

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الحد اﻷدنى للشعب العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% بعدد طلاب 259445، والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% بعدد الطلاب 90688، مؤكدا أن إجمالي عدد الطلاب للشعبتين 350133 طالبا.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية أدبي

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ كليات المرحلة الثانية أدبي 2023 تضم الكليات الآتية:

- كلية التربية.

- كلية التربية تعليم ابتدائي.

- كلية التربية للطفولة المبكرة.

- كلية الآداب.

- كلية الحقوق.

- كلية التجارة.

- كلية التربية النوعية.

- كلية الخدمة الاجتماعية.

- كلية الاقتصاد المنزلي.

- كلية دار العلوم.

- كلية التربية الرياضية.

- كلية السياحة والفنادق.