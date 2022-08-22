أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية للتنسيق لخريجي الثانوية العامة، وقد تضمنت النتيجة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة السويس، ويستمر موقع التنسيق في تلقي رغبات الطلاب حتى اليوم الإثنين.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة السويس

أوضحت نتيجة التنسيق، الحد الادني للقبول بتلك المرحلة، سواء في الكليات أو المعاهد العليا، وكان ضمن هذا الإعلان الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة السويس، والتي جاءت على النحو التالي:

1- تربية رياضية بنين السويس.

2- تجارة انتساب موجه السويس.

3- تربية رياضية بنات السويس.

4- تربية تعليم ابتدائي السويس.

5- تربية طفولة السويس.

6- تربية (شعبة تربية فنية) السويس.

الحد الأدنى للقبول للمرحلة الثانية في تنسيق 2022

أشار الدكتور محمد أيمن عاشور، إلى أن درجات تنسيق المرحلة الثانية لقبول طلاب الثانوية العامة 2022، في الشعبة «الأدبية» 238 درجة فأكثر بنسبة مئوية بلغت 58.05%، الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة السويس.