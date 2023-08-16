ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة شاب في الخليفة

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، أحد الأشخاص في القاهرة، بتهمة حيازة كميات كبيرة من الأقراص والمنشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم ترويج وتداول المنشطات المحظور تداولها.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وعثر بحوزته على (كمية كبيرة من المنتجات والأقراص المنشطة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.