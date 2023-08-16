قبل انطلاق الجلسة الخاصة.. أبرز محطات الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في 26 إبريل 2022، بدعوة لعقد حوار وطني يشمل كل القوى السياسية في مصر، لمناقشة أهم القضايا التي تشغل المجتمع في ثلاثة محاور رئيسية «اقتصادي واجتماعي وسياسي»، ولاقت الدعوة ترحيب واسع من القوى، فضلا عن نسبة تفاؤل عالية من المواطنين.

وكلف الرئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، بتولي التنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي شامل، حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني

خلال 16 شهرا تقدم الحوار الوطني بوتيرة ثابتة وخطى منظمة، بداية من إعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يتكون من 19 عضوا برئاسة ضياء رشوان المنسق العام، مرورا بالجلسات التحضرية التي أعدها مجلس الأمناء على مدار 23 اجتماعا، بانعقاد دائم لمجلس الأمناء، وصولا إلى انطلاق الجلسات النقاشية العامة.

وضمت كل العناصر من القوى السياسية والفئات التي حددتها إدارة الحوار الوطني من أحزاب سياسية «مؤيد، ومعارض، ووسط»، مجتمع مدني وجمعيات أهلية، النخبة السياسية والفكرية، وصحفيين، وإعلاميين، وفنانين، ومثقفين، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ختاما بالجلسات التخصصية المغلقة التي تهدف إلى صياغة المقترحات بصورة نهائية من المشاركين والمقررين والمقررين المساعدين للجان في كل قضية، وإرسالها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يقرر الصورة المناسبة لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

انطلاق الجلسات النقاشية

انطلقت أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني في الثالث من مايو 2023، بعد إعلان مجلس الأمناء عن شكل جلسات المحاور الثلاث «الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي»، وأنها ستكون على مدار ثلاث أيام في الأسبوع وعلى التوازي، وشهدت الجلسات النقاشية للحوار الوطني تفاعلا كبيرا من المواطنين، ومختلف القوى السياسية والفئات المشاركة في الجلسات، التي شهدت حضور واهتمام إعلامي واسع، وتم خلال 60 جلسة مناقشة أكثر من 70 قضية من أصل 113 قضية محددة في المحاور الثلاث واللجان الفرعية لكل محور.

الجلسات التخصصية المغلقة

أعلن الحوار الوطني، عن أول الجلسات التخصصية المغلقة في 25 يوليو 2023، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي حضرها عدد محدود من المختصين وذوي الخبرة والمعنيين بمراعاة تمثيل وجهات النظر المختلفة، واستمرت الجلسات المتخصصة حتى يوم أمس الثلاثاء.

وانتهت رحلة 16 شهرا من العمل الدائم والمستمر بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، جلسة خاصة لإقرار بعض القضايا التي انتهت منها اللجان، وصاغت التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها، ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ثم يحدد مجلس أمناء الحوار الوطني الطريقة المناسبة لرفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

الكشكي: الحوار الوطني يسير بصورة ثابتة

وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس السيسي له، يسير بخطى ثابتة، ومنهجية محددة، حتى يضمن مناقشة كل قضية من القضايا في المحاور الثلاثة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار على مدار 16 شهرا منذ الجلسات التحضيرية وحتى الجلسات المتخصصة، يسعى للخروج بمخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والحوار قطع أشواطا طويلة خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى إنجاز سياسي وفي النقاشات وفي مختلف المجالات.