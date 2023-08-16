رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«خطة النواب»: المصريون يتطلعون إلى ظهور مخرجات الحوار الوطني للنور

كتب:

ولاء نعمه الله
01:20 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
جانب من جلسات الحوار الوطني

جانب من جلسات الحوار الوطني

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مخرجات الحوار الوطني يجب أن تترجم الزخم الذي شهدته الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، والتي شارك فيها نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعات والمتخصصين.

ظهور مخرجات الحوار الوطني

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» أن الشارع المصري يتطلع إلى ظهور مخرجات الحوار الوطني إلى النور، لاسيما وأن هناك جهد كبير بذل من كل اللجان النوعية المنبثقة عن الحوار الوطني لمناقشة العديد من الملفات.

وأشار إلى أن مخرجات الحوار الوطني بشأن المحورالاقتصادي يجب أن تراعي عددا من المحددات لدعم الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال الانتهاء من المشروعات القومية والتب قاربت على تنفيذ 75% من أعمالها، وإيقاف أوامر الإسناد المباشر للمشروعات الجديدة، خاصة وأنها تزيد العبء على موازنة الدولة مع ضرورة وضع سقف للدين العام والقروض.

وتابع: «ملف الديون بحاجة لوقفة شديدة ويمثل عبئا كبيرا على الموازنة، ولذلك نحن بحاجة إلى مراجعة حقيقية لهذا الملف، فضلا عن تعديل قانون المالية الجديد».

حصاد جلسات الحوار الوطني

يشار إلى أن 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني أنهت  مناقشاتها، وجرى صياغة مخرجاتها إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، والمقترحات بعضها تشريعي والآخر تنفيذي.

اقرأ المزيد:

الحوار الوطني يصيغ مخرجات لجنة الدين العام في جلسة تخصصية غدا

عوض تاج الدين: مستشفيات عين شمس استقبلت مليون مريض العام الماضي

وكيل «خطة النواب»: مشكلة الدين العام موجودة في كل دول العالم

مقرر «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: يجب التوسع في سياسة ملكية الدولة

عضو «أمناء الحوار الوطني»: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا منذ انطلاق الجلسات

الحوار الوطني يراجع مخرجات وتوصيات 13 لجنة اليوم قبل رفعها إلى الرئيس
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.