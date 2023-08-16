«خطة النواب»: المصريون يتطلعون إلى ظهور مخرجات الحوار الوطني للنور

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مخرجات الحوار الوطني يجب أن تترجم الزخم الذي شهدته الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، والتي شارك فيها نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعات والمتخصصين.

ظهور مخرجات الحوار الوطني

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» أن الشارع المصري يتطلع إلى ظهور مخرجات الحوار الوطني إلى النور، لاسيما وأن هناك جهد كبير بذل من كل اللجان النوعية المنبثقة عن الحوار الوطني لمناقشة العديد من الملفات.

وأشار إلى أن مخرجات الحوار الوطني بشأن المحورالاقتصادي يجب أن تراعي عددا من المحددات لدعم الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال الانتهاء من المشروعات القومية والتب قاربت على تنفيذ 75% من أعمالها، وإيقاف أوامر الإسناد المباشر للمشروعات الجديدة، خاصة وأنها تزيد العبء على موازنة الدولة مع ضرورة وضع سقف للدين العام والقروض.

وتابع: «ملف الديون بحاجة لوقفة شديدة ويمثل عبئا كبيرا على الموازنة، ولذلك نحن بحاجة إلى مراجعة حقيقية لهذا الملف، فضلا عن تعديل قانون المالية الجديد».

حصاد جلسات الحوار الوطني

يشار إلى أن 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني أنهت مناقشاتها، وجرى صياغة مخرجاتها إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، والمقترحات بعضها تشريعي والآخر تنفيذي.