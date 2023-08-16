أبرز توصيات المحور السياسي في «الحوار الوطني».. 3 أنظمة للانتخابات و«مكافحة التمييز»

انتهت اللجان التابعة للحوار الوطني، من وضع التوصيات في أكثر من قضية، وبينها النظام الانتخابي والإشراف القضائي وحقوق الإنسان والحريات والنقابات، ومن المقرر أن تُعلن أمانة الحوار الوطني، مخرجات 13 من أصل 19 لجنة خلال اجتماع اليوم.

أبرز توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية

- استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات في جميع مراحلها.

- اختيار نظام انتخابي يحقق تمثيلا عادلا ومتوازنا.

- الالتزام بالضوابط الدستورية في دستور 2014.

- مراعاة تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريا، مثل: المصريين في الخارج والمرأة والشباب والأقباط.

- تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

أبرز توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات

- إنشاء المفوضية الوطنية للقضاء على التمييز.

- تغليظ عقوبات التمييز على أساس النوع أو الدين.

- التوسع في تمكين المرأة بسوق العمل.

- تجريم استخدام شعارات فئوية أو دينية.

أبرز توصيات لجنة النقابات في المحور السياسي

- تعديل قانون الجمعيات التعاونية.

- ضم خدمات الزراعة والإسكان والسلع للتعاونيات.

- تعظيم دور الجمعيات الأهلية في القرى والمحافظات.

- زيادة الدور الاقتصادي للجمعيات.

- إعداد خريطة جغرافية للأنشطة التنموية والخيرية.

قواعد الحوار الوطني

- صدور القرارات بالتوافق.

- عدم اللجوء إلى التصويت.

- احترام الرأي المخالف.

- المشاركة بفعالية.

-الالتزام بمدة الكلمة.

- عدم مقاطعة المتحدث.

- الالتزام بقضية كل جلسة.

شكل الانتخابات التشريعية القادمة

كما شملت المقترحات 3 أنظمة مقترحة على طاولة الحوار الوطني، كما يلي.

1. انتخاب 50% بالقائمة المطلقة و50% فردي على 4 دوائر بالجمهورية.

2. انتخاب 100% بالقائمة النسبية في 15 دائرة على مستوى الجمهورية.

3. انتخاب 50% فردي و25% بالقائمة المطلقة و25% بالقائمة النسبية.