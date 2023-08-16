ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح تخطى 152 ألف طن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة 46 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35158 طن تشمل 5645 طن يوريا، و3892 طن رمل، و1250 طن أسمنت معبأ و24371 طن بضائع متنوعة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح، 152952 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111687 طنًا، كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3899 طن قمح متجهة إلى صوامع الفيوم وكوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5130 شاحنة.

حركة الوارد من البضائع العامة

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45677 طنا، تشمل 6651 طن خردة و1738 طن خشب زان، و490 طن أبلكاج، و17000 طن ذرة و5669 طن حديد و4745 طن زيت طعام و9384 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 538 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 701 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5524 حاوية مكافئة.