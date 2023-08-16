خبير سياحي عن فوز شرم الشيخ بجائزة أفضل مدينة مستدامة: خطوة مهمة

تتجه أنظار العالم إلى شرم الشيخ، مدينة السحر والجمال، صاحبة الموقع الجغرافى الفريد، الذي جعلها مقصدًا للمصريين من مختلف المحافظات، ووجهة لكل شعوب العالم، وأهلها للفوز بجائزة أفضل مدينة سياحية مستدامة في الوطن العربي لعام 2023، خلال احتفالية أقيمت بأحد المنتجعات الكبرى بشرم الشيخ، ضمن فعاليات الملتقى العربى الخامس عشر للإعلام السياحى 2023.

فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل مدينة سياحية

وفي هذا الشأن، قال محمد كارم الخبير السياحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ فوز مدينة شرم الشيخ في شهر يونيو الماضي بأفضل مدينة سياحية مستدامة في عام 2023، يعتبر خطوة مهمة للغاية ويساعد بشكل كبير على تنشيط السياحة في المدينة، ويعمل على تنوع أشكال السياحة فيها سواء السياحة البيئة أو الشاطئية أو الثقافية.

وأضاف أنّ السياحة تعتبر جزءً من أجزاء التنمية في مصر، فكلما تتزايد حركة السياحة يزيد معها الدخل الأجنبي لمصر وتوافر العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري.

وأشار «كارم» إلى أنّ مدينة شرم الشيخ، تعد واحدة من أهم وأشهر المدن السياحية على مستوى العالم، حيث يتوافد عليها ملايين البشر سنويا من مختلف دول العالم، لما تتميز به من مقومات طبيعية غير موجودة في دول أخرى، تتمثل في جبال وهضاب وصحارى تحيط بالمدينة، مياه وشعاب مرجانية ومحميات طبيعية مثل محمية رأس محمد، ودير سانت كاترين، ودهب حيث تختصر الطرق للمدينة من كل الاتجاهات.

مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة

وأصبحت مدينة شرم الشيخ من المدن الصديقة للبيئة بعد استضافتها لمؤتمر قمة المناخ، إذ شهدت ما يقرب من 20 مشروعا خلال 6 أشهر فقط العام الماضي، مما وضعها ضمن خارطة السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء، وتم إنشاء وافتتاح أول محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعى في مدينة شرم الشيخ ديسمبر 2020 ضمن خطة تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وجرى وضع خطة للتوسّع فى إنشاء محطات الغاز لتغطية كل مدن المحافظة.