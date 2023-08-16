«مستقبل وطن»: المشهد داخل الحوار الوطني مميز.. وأوشكنا على الانتهاء

قال عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إننا وصلنا إلى مراحل شبه النهائية في جلسات الحوار الوطني، وخلال الفترة الماضية بذلنا مجهودا غيرعادي من مجلس أمناء الحوار والأمانة الفنية، لتسهيل أعمال اللجان، بعد مناقشة قضايا عديدة في 3 محاور اقتصادية وسياسية ومجتمعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الجلسات المتخصصة والحوار الوطني بشكل عام أحدث حالة من الانفتاح السياسي غير المسبوق، ورأينا كل الأطراف السياسية وكل المهتمين وفئات المجتمع ممثلة داخل الحوار الوطني لم يقص منها أحد، مشيرا إلى أن المشهد داخل الحوار الوطني متميز، لأن الدعوة كانت للجميع دون إقصاء لأحد إلا من تلوث يديه بالدماء أو شارك في العنف، ما عدا ذلك الكل شارك وكانت الحقيقة حجم المشاركة كبيرة.

تفاصيل الجلسات المتخصصة

وأضاف أن هناك لجان شبه توافقت على توصية واحدة وتوافق الحضور على هذه التوصية، وعلى سبيل المثال في النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، توافق الحضور على نظام معين وهو الجمع ما بين النظام والقائمة المطلقة والقائمة النسبية، وفي لجان أخرى لم يتوافق الحضور على توصية بعينها، وبالتالي تمت الدعوة إلى الجلسات المتخصصة ومنها إلى مجلس الأمناء ثم إلى رئيس الجمهورية.