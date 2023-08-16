رئيس حزب الكرامة: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس يسرع وتيرة تنفيذها

قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إنّ اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، الذي من المتوقع أن يخرج بتوصيات نهائية ترفع مباشرة إلى رئيس الجمهورية، يؤكد جدية الحوار الوطني ومصداقيته منذ انطلاقه، مضيفًا أن مخرجات الحوار لن يكون لها تأثير إلا باعتمادها من رئيس الجمهورية، وتفعيلها والعمل بها وعلى تنفيذها بصورة لائقة.

نتائج الحوار الوطني

وأضاف سامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ نتائج الحوار الوطني ستُقدّم نوعًا من تخفيف الإجراءات في مختلف الاتجاهات، فهذه المخرجات ستخفف من التعامل مع أجهزة الإعلام من ناحية أخرى، وتخفف من النظر إلى بعض القضايا العالقة مثل المحليات، لذا فإنّ رفع الصيغ النهائية إلى الرئيس مهم جدًا حتى ننتقل إلى مناقشة باقي القضايا، والانتهاء منها.

توصيات مجلس الأمناء

وأشار رئيس حزب الكرامة إلى أن التوصيات التي يعكف عليها مجلس أمناء الحوار الوطني يجب أن تتحول إلى أفعال على أرض الواقع، لأنّها ستبقى توصيات طالما لم يتخذ الرئيس قرارًا، لذلك رفع التوصيات النهائية في كل القضايا إلى الرئيس يساهم في تسريع وتيرة العمل، وتنفيذ التوصيات.