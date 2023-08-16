ارتفاع ضحايا حرائق هاواي إلى 106.. تدمير مدينة تاريخية وقطع الكهرباء عن آلاف المنازل

أعلن مسؤولون عن الأسماء الأولى للأشخاص الذين قتلوا في حرائق هاواي الأمريكية في ماوي، بعد أسبوع واحد من ارتفاع الضحايا إلى 106 أشخاص.

وبحسب شبكة «الـ بي بي سي» البريطانية، كشفت السلطات الأمريكية عن ضحايا حرائق هاواي، منهم روبرت ديكمان البالغ من العمر 74، وبودي جانتوك 79، كما جرى التعرف على 3 آخرين، لكن تم حجب أسمائهم حتى يتم إخطار عائلاتهم.

حرائق هاواي

وأعقبت حرائق هاواي الكارثية، التي دمرت مدينة لاهاينا التاريخية، وهي منطقة تبلغ مساحتها 5 أميال «13 كيلومترًا مربعًا» مليئة بالمعادن، في غضون ساعات بحث بطيء وشاق عن الضحايا، إذ قادت عشرون كلبًا بوليسيًا، للعثور على الجثث.

وقال حاكم مدينة لاهاينا، جوش جرين في بيان، إنه حتى الساعات القليلة الماضية، جرى تفتيش 27% من موقع الكارثة التي دمرتها حرائق هاواي، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع بشكل كبير، وقد يتضاعف خلال الأيام العشرة المقبلة.

يشار إلى أنه بعد أسبوع من اندلاع حرائق هاواي الهائلة في مدينة لاهاينا التاريخية، كان الاتصال في جزيرة هاواي لا يزال صعبًا، فكان بعض الأشخاص يمشون بشكل دوري إلى جدار بحري، حتى يتمكنوا من الوصول إلى أفضل شبكة اتصالات.

انقطاع الكهرباء عن 2000 منزل بسبب حرائق هاواي

وبحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، الآلاف من الناس يقيمون في الملاجئ، حيث إن حوالي 2000 منزل وشركة ما زالت بدون كهرباء في ماوي، بعد أن أعادت شركة الكهرباء الإمداد لأكثر من 10000 عميل.