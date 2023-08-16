ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 101 قتيل

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 101 قتيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت «الوكالة الفدرالية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية»، أن 2207 مبانٍ، معظمها سكنية، دمرت أو تضررت، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

مسؤول: جميع سكان المدينة من المحتمل أن يكونوا قد هربوا أو لقوا مصرعهم

وتابع جرين قائلا، إن النيران دمرت مدينة «لاهاينا» بأكملها، وأضاف حاكم «منطقة ماوي»، أن جميع سكان المدينة «12 ألف شخص» من المحتمل أن يكونوا قد هربوا أو لقوا مصرعهم في الحريق.

حاكم منطقة ماوي: لا يوجد شيء يمكن رؤيته باستثناء الدمار

وأوضح حاكم «منطقة ماوي»، جوش جرين، أن لا يوجد شيء يمكن رؤيته باستثناء الدمار.