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تنسيق كلية زراعة 2023 علمي علوم.. ومصادر: لا تخفيض لعدد الملتحقين

كتب:

أحمد أبوضيف
03:12 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
كلية الزراعة

كلية الزراعة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات 2023، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، تنسيق المرحلة الأولى 2023 لمختلف الكليات الطبية ببشعبة العلمية، وبينها تنسيق كلية زراعة 2023 علمي علوم وتمريض وطب بيطري وغيرها من الكليات.

تنسيق كلية زراعة 2023 علمي علوم

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي، إنّ اللجنة لم تتخذ أي قرار بتخفيض أعداد الملتحقين بكليات الزراعة في مصر على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، موضحة أنّ الدولة في أشد الاحتياج إلى التخصصات الزراعية المختلفة، بسبب التوسع الكبير في قطاعات التنمية.

تنسيق الجامعات 2023

ووفقا لتحليل مجاميع نتائج الثانوية العامة 2023، ومقارنة مع الأعداد المقرر قبولها في كليات الزراعة بمختلف الجامعات الحكومية، فإنّ التوقعات الأولية تشير إلى إحتمالية انخفاض الحد الأدنى لكلية الزراعة عن العام الماضي بواقع من درجة إلى 3 درجات، وأن ينحصر الحد الأدنى للكلية من 63% حتى 64.14%.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.