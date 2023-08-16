حتى لا يخدعك مجموعك.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لكليات العلمي

انطلق تنسيق المرحلة الثانية 2023 لكليات العلمي والأدبي، أمس الثلاثاء الموافق 15 أغسطس ويستمر حتى السبت 19 من نفس الشهر، عبر موقع التنسيق الذي وفرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما توافرت العديد من الكليات المميزة لطلاب العلمي خلال المرحلة الثانية أبرزها الطب البيطري، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتمريض وغيرها من الكليات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لكليات العلمي في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

لينك تنسيق المرحلة الثانية 2023

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع تنسيق المرحلة الثانية 2023 أمام الطلاب اليوم والذي يمكن الدخول عليه لإتمام عملية التنسيق من خلال الضغط هنا.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي بالدرجات

ويأتي مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضيات بالدرجات وفقًا للمؤشرات التي جاءت وفقًا لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى فإنّها تأتي كالتالي:

مؤشرات كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية.. 385 درجة بما يعادل 89%.

مؤشرات كلية حاسبات ومعلومات قنا.. 385 درجة بما يعادل 89%.

مؤشرات كلية طب بيطري المنصورة.. 385 درجة بما يعادل 89%.

مؤشرات كلية علوم البترول والتعدين مطروح.. 385 درجة بما يعادل 89%.

مؤشرات كلية طب بيطري سوهاج.. 364 درجة بنسبة بلغت 88.7%.

مؤشرات كلية حاسبات ومعلومات أسيوط علوم.. 363 درجة بنسبة 88.53%.

مؤشرات كلية حاسبات ومعلومات دمياط علوم.. 363 درجة بنسبة 88.53%.

مؤشرات كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم.. 363 درجة بنسبة 88.53%

مؤشرات كلية طب بيطري الزقازيق.. 363 درجة بنسبة 88.53%

مؤشرات كلية طب بيطري عين شمس.. 363 درجة بنسبة 88.53%

مؤشرات كلية طب بيطري كفر الشيخ من 363 درجة بنسبة 88.53%

مؤشرات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم.. 362 درجة بنسبة 88.2%

مؤشرات كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم.. 362 درجة بنسبة 88.2%

مؤشرات كلية حاسبات ومعلومات المنيا علوم.. 362 درجة بنسبة 88.2%

مؤشرات كلية حاسبات ومعلومات طنطا علوم.. 362 درجة بنسبة 88.2%

مؤشرات كلية حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم.. 362 درجة بنسبة 88.2%

مؤشرات كلية طب بيطري المنوفية.. 362 درجة بنسبة 88.2%

مؤشرات كلية طب بيطري دمنهور... 362 درجة بنسبة 88.2%

مؤشرات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم.. 361 درجة بنسبة 88%

مؤشرات كلية طب بيطري الإسكندرية... 361 درجة بنسبة 88%

مؤشرات كلية طب بيطري أسيوط.. 361 درجة بنسبة 88%

مؤشرات كلية حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم.. 360 درجة بنسبة 88%

مؤشرات كلية حاسبات ومعلومات بني سويف علوم.. 360 درجة بنسبة 87.8%

مؤشرات كلية طب بيطري القاهرة.. 360 درجة بنسبة 87.8%

مؤشرات كلية طب بيطري بنها.. 360 درجة بنسبة 87.8%.

مؤشرات كلية طب بيطري جنوب الوادي.. 360 درجة بنسبة 87.8%

مؤشرات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359 درجة بنسبة 87.5%

مؤشرات كلية حاسبات ومعلومات السويس علوم.. 359 درجة بنسبة 87.5%

مؤشرات كلية حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359 درجة بنسبة 87.5%

مؤشرات كلية طب بيطري المنيا.. 359 درجة بنسبة 87.5%

مؤشرات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم.. 358 درجة بنسبة 87.5%

مؤشرات كلية حاسبات ومعلومات الفيوم علوم.. 358 درجة بنسبة 87.5%

مؤشرات كلية طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية.. 358 درجة بنسبة 87.3%

مؤشرات كلية طب بيطري مدينة السادات.. 358 درجة بنسبة 87.3%.

مؤشرات كلية طب بيطري... 358 درجة بنسبة 87.3%.

مؤشرات كلية هندسة طنطا.. 358 درجة بنسبة 87.3%

مؤشرات كلية حاسبات ومعلومات العريش علوم.. 357 درجة بنسبة 87%

مؤشرات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم.. 357 درجة بنسبة 87%

مؤشرات كلية طب بيطري أسوان.. 357 درجة بنسبة 87%

مؤشرات كلية طب بيطري بني سويف.. 357 درجة بنسبة 87%

مؤشرات كلية طب بيطري مطروح.. 356.5 درجة بنسبة 86.9%

مؤشرات كلية طب بيطري العريش.. 356 درجة بنسبة 86.8%

مؤشرات كلية طب بيطري الوادي الجديد.. 356 درجة بنسبة 86.8%

مؤشرات كلية ألسن كفر الشيخ.. 355 درجة بنسبة 86.5%

مؤشرات كلية هندسة كفر الشيخ.. 355 درجة بنسبة 86.5%

مؤشرات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية.. 354 درجة بنسبة 86.3%

مؤشرات كلية اقتصاد وعلوم ساسية القاهرة.. 352 درجة بنسبة 85.8%

مؤشرات كلية علوم سوهاج.. 352 درجة بنسبة 85.8%

مؤشرات كلية هندسة السويس.. 352 درجة بنسبة 85.8%

مؤشرات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف.. 351 درجة بنسبة 85.6%

مؤشرات كلية تمريض بورسعيد.. 351 درجة بنسبة 85.6%

مؤشرات كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف.. 350 درجة بنسبة 85.3%

مؤشرات كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية.. 349 درجة بنسبة 85.1%

مؤشرات كلية علوم دمنهور.. 349 درجة بنسبة 85.1%

مؤشرات كلية تمريض المنصورة 347 درجة بنسبة 84.63%

مؤشرات كلية علوم الزقازيق.. 347 درجة بنسبة 84.63%

مؤشرات كلية علوم كفر الشيخ.. 347 درجة بنسبة 84.63%