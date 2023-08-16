انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوي العام السبت المقبل بكفر الشيخ

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، استعداداتها لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، التي تنطلق اعتباراً من السبت المقبل، وتنتهي الثلاثاء 29 أغسطس الجاري.

تعقيم اللجان وتطهيرها وتجهيزها لاستقبال الطلاب

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تعقيم اللجان وتطهيرها، وتجهيزها لاستقبال الطلاب، وتوفير كل سُبل الهدوء والأمن للطلاب، ومتابعة الامتحانات من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية، مشدداً علي منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان سواء مع الطلاب أو المراقبين.

كما كلّف المحافظ، بتهيئة اللجان لاستقبال الطلاب، وإنهاء الاستعدادات الخاصة بتجهيز الاستراحات والإجراءات التأمينية اللجان، وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات، مشيراً إلى أنّ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 2695 طالباً وطالبة، ويؤدون الامتحانات بـ12 لجنة بالإدارات التعليمية الـ12.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحُسن سير الامتحانات

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحُسن سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة، لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويُسر، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يُحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تُساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم للطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة، أنّه تم إبرام بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة، لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية، والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات، بالإضافة إلى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.