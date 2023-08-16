فيلم باربي يكسر حاجز المليار دولار.. ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر

تواصل إيرادات فيلم باربي ارتفاعها في اليوم الـ25 في دور العرض السينمائي حول العالم، محققا 4.8 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية للفيلم لـ31 مليون دولار، بينما حقق الفيلم في السوق الخارجي 660 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ووصل إجمالي إيرادات فيلم باربي لـ مليار و191 مليون دولار، ويتواجد الفيلم حاليا في المركز الثاني بقائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في 2023 على مستوى العالم، ولكن يوشك الفيلم على الإطاحة بفيلم المركز الأول «The Super Mario Bros Movie»، والذي تبلغ إيراداته مليار و355 مليون دولار.

إيرادات فيلم باربي تقترب من تصدر قائمة الأعلى في 2023

وتحتاج إيرادات فيلم باربي لـ164 مليون دولار خلال الأيام المقبلة في دور العرض السينمائي، حتى يتمكن الفيلم من التغلب على فيلم الرسوم المتحركة الذي يحتل المركز الأول في قائمة أعلى الأفلام ربحا في 2023.

جريتا جرويج تحقق رقما قياسيا بـ إيرادات فيلم باربي

ونجحت مخرجة فيلم باربي جريتا جرويج في أن تكون صاحبة الرقم القياسي، كأعلى مخرجة يحقق فيلمها إيرادات في دور العرض السينمائي على الإطلاق.