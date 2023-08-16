إنشاء مركز إقليمي للإسعاف بتكلفة 70 مليون جنيه في شمال سيناء

أشاد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالدور الكبير الذي تبذله هيئة الإسعاف في المحافظة، مؤكدا خلال استقباله الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، في حضور محمود عامر، رئيس مرفق إسعاف شمال سيناء، أن مرفق الإسعاف خدمي ومن أهم المرافق بالمحافظة.

إنشاء مركز إقليمي للإسعاف في شمال سيناء

وأعلن المحافظ، تخصيص قطعة أرض بجوار مستشفى العريش العام في مدينة العريش لصالح هيئة الإسعاف المصرية، لإنشاء مركز إقليمي للإسعاف في شمال سيناء على أعلى مستوى، بتكلفة 70 مليون جنيه.

ووجه بتغطية جميع القرى والتجمعات خاصة البعيدة والنائية بخدمة الإسعاف، والاهتمام بتقديم خدمة متميزة للمواطن السيناوي، معلنًا إنشاء 10 نقاط إسعاف جديدة في مختلف مناطق المحافظة.

وأشار الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إلى تغطية شمال سيناء بالشبكة الموحدة لتفادي انقطاع الشبكات، مؤكدًا التصديق على تشغيل 4 سيارات نمطية لنقل الموتى.

تفقد نقاط الإسعاف بشمال سيناء

وتفقد رئيس هيئة الإسعاف خلال زيارته لشمال سيناء، عددًا من نقاط الإسعاف والمقر الرئيسي للهيئة في العريش، إلى جانب لقاء العاملين بالهيئة.