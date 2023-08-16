عضو بـ«الشيوخ»: توجيهات الرئيس بشأن مخرجات الحوار الوطني تؤكد أننا دولة قوية

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بدراسة مقترحات ومخرجات الحوار الوطني هو دليل واضح وصريح للمناخ الديمقراطي الذي تشهده مصر، لاسيما وأن التوجيه الرئاسي يتزامن مع الاجتماعات المغلقة التي يعقدها مجلس أمناء الحوار الوطني حاليا لصياغة مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يؤكد صدق النوايا في بناء دولة قوية تقوم على الديمقراطية والتحاور.

تشريعات جديدة على أجندة البرلمان

وقالت النائبة ريهام عفيفي في تصريح خاص لـ«الوطن»: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ إعلانه عن الدعوة لعقد الحوار الوطني، كان قريبًا يتابع عن كثب كل ما يدور في هذا المشهد؛ لذلك جاءت رسالته اليوم للتأكيد على اهتمامه بكل مخرجات الحوار الوطني وما سيتم توجيهه لغرفة التشريع لإعداد القوانين اللازمة به وكذلك الإجراءات التنفيذية التي ستتخدها الحكومة في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وشددت أن دور الانعقاد الرابع لمجلسي النواب والشيوخ سيشهد حراكا تشريعيا كبيرا لصياغة مخرجات الحوار الوطني في قالب تشريعي لدعم الجمهورية الجديدة.

الرئيس يكلف ببحث مخرجات الحوار الوطني

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح في تدوينه له عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.