«التعليم» تكشف عن استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

كشفت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، عن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، والمقرر أن تنطلق السبت 19 أغسطس وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس 2023 على مستوى الجمهورية وبمختلف مدارس تعليم الجيزة للعام الدراسي2022-2023.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ إجمالى عدد المتقدمين بلغ 19212 طالبا وطالبة موزعين على 20 لجنة أساسية و22 لجنة احتياطية على مستوى محافظة الجيزة، و17 مركزا لتوزيع الأسئلة، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة الدور الثاني.

ولفت إلى تجهيز 40 استراحة للمعلمين والمراقبين ورؤساء اللجان، وتزويدها بوسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى، وبالتنسيق مع مديرية الصحة جرى توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

وأشارت المديرية، إلى أنّه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي مشكلة، مطالبا مديري عموم الإدارات التعليمية بتوفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

منع التليفون والأجهزة الإلكترونية

وشدد سلومة، على عدم دخول الطلاب داخل اللجان دون أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف، والسماعات، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.