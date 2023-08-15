تقارير روسية: قصف أوكراني عنيف على منطقتين في دونيتسك باستخدام 12 قذيفة

قصفت القوات الأوكرانية، منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي، في مقاطعة دونيتسك، الواقعة جنوب شرقي البلاد، باستخدام 12 قذيفة من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للتحذير من غارات جوية في خاركيف، ودنيبروبتروفسك.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق، أنها سترسل مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا بـ200 مليون دولار، تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعية وعتادا مضادا للمدرعات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

المساعدات الأمريكية تتضمن أجهزة لدعم إزالة الألغام

كما تتضمن المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف، أجهزة إضافية لدعم جهود إزالة الألغام، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية، أنتوني بلينكن.

بدوره، قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، لاري جونسون، إن القوات الروسية تمارس ضغوطا كبيرة على جبهة واسعة، مضيفا إن انسحاب القوات الأوكرانية من أراض في خاركيف، جاء بسبب ضربات القوات الروسية.

وأشار جونسون، إلى أنه يتعين على القوات الأوكرانية التراجع، وعلى السلطات إجلاء السكان، واعتبر المحلل السابق بـ«سي آي إيه»، أن القوات الأوكرانية ليس لديها أسلحة وذخيرة كافية لتحمل مثل هذا الهجوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن واشنطن، رفضت منح تأشيرات للممثلين الروس لحضور أحداث منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي ألمانيا، أوضح النائب في البرلمان «البوندستاج»، عن حزب «البديل» اليميني المتطرف شتيفين كوتري، لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أن لا يوجد بديل للغاز الروسي في أوروبا، لا من ناحية السعر ولا موثوقية التوريدات.