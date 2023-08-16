وزير التعليم: شرح المناهج على القنوات التعليمية بنخبة من أفضل المعلمين

اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، موجها بتعظيم دور وتفعيل المنصات والقنوات التعليمية بمشاركة خبراء متميزين في مختلف المواد الدراسية، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا في عرض التجارب العلمية للمناهج الدراسية على المنصات والقنوات التعليمية من خلال تعزيز تقنية «الواقع المعزز».

تقديم حصص على المنصات التعليمية

كما أكد وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة، على أهمية مشاركة أشهر المعلمين المتميزين في مختلف المواد الدراسية بجميع المراحل التعليمية، لتقديم حصص على المنصات والقنوات التعليمية، على أن يقوموا بشرح المناهج الدراسية وفق النظام الجديد، فضلا عن شرح نماذج الأسئلة وفق المواصفات الفنية للاختبارات.

وفي هذا الصدد، وجه الوزير أيضا بإتاحة فريق من المعلمين المساعدين المتميزين على المنصات والقنوات التعليمية، لتقديم العرض للطلاب ومتابعتهم بشكل تفاعلي.