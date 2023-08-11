تعد المناهج الجديدة لطلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024/2025، من أبرز ما يشغل المواطن المصري وأولياء الأمور في هذه الفترة، وذلك مع الطفرة التعليمية التي توليها الوزارة من أبنية ومناهج وكل النواحي التعليمية.

وتضع الوزارة على عاتقها خطة استكمال تطوير المناهج الدراسية والتي تراها خطة دولة وليس خطة وزارة، وذلك حسب كلمة وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، في ملتقى تطوير المناهج، وذلك بعد إتمام تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، ثم تتبعها بعد ذلك المرحلة الإعدادية بتطبيق المناهج الجديدة لطلاب الصف الأول الإعدادي، وهي مناهج مطورة وعلى أعلى ما يكون على لطلاب هذه المرحلة وذلك في العام الدراسي بعد المقبل 2024/2025، وبعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية والإعدادية سيتم البدء في تطوير مناهج المرحلة الثانوية.

المناهج الجديدة لطلاب الصف الأول الإعدادي

وضعت وزارة التربية والتعليم حسب بيان الوزير، هدفا وطريقا للسير عليه يكون عنوانه الرئيسي التطوير، في المنهج، باستخدام الابتكار والإبداع والابتعاد عن التكرار والحفظ، مع التركيز على نواتج التعلم، وليس المحتوى فقط، ومساعدة الطالب في هذه المرحلة على التفكير وإعمال العقل، للوصول إلى المناهج الجديدة لطلاب الصف الأول الإعدادي.

المناهج الجديدة وتطوير مهارات الطلاب

وتبني الحكومة حسب كلمة الوزير على مراحل، بدأت بالمرحلة الابتدائية وستنتقل إلى المرحلة الإعدادية، بتطوير مهارات الطلاب، وكذلك العمل على توعية هذا الجيل بأبرز القضايا العالمية، كالمناخ، والقضية السكانية ومشاكل المرأة، وذوي الهمم.

وكان وزير التعليم قد أكد أن المناهج الجديدة لطلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024/2025 تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير المناهج الدراسية باعتبارها خطة دولة وليس خطة وزارة ولذلك بعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية والإعدادية سيتم البدء في تطوير مناهج المرحلة الثانوية.