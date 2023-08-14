نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لكليات جامعة بني سويف 2023.. «الأسنان» 373 درجة

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولى في جامعة بني سويف، والتي تشمل مجموعة الكليات الطبية والهندسية، وذلك لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي علوم ورياضة، والتي يرغب الطلاب الالتحاق بها، بالإضافة إلى كليات الشعبة الأدبية.

نتيجة تنسيق كليات جامعة بني سويف للعلمي المرحلة الأولى 2023

كلية الطب البشري بجامعة بني سويف: 375 درجة

كلية صيدلة بجامعة بني سويف: 368 درجة

كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف: 373 درجة

كلية العلاج الطبيعي في بني سويف: 369.5 درجة

كلية الهندسة بجامعة بني سويف: 351 درجة

نتيجة تنسيق كليات جامعة بني سويف للأدبي المرحلة الأولى 2023

كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف: 354.5 درجة

كلية الإعلام بجامعة بني سويف: 350.5 درجة

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة: 337 درجة

كلية التربية بجامعة بني سويف: 310.5 درجة

كلية التجارة بجامعة بني سويف: 291.5 درجة

إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023

وعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 وبدء المرحلة الثانية للتنسيق، وذلك في ضوء تحديد اللجنة الأعداد المقرر قبولها بكل قطاع خاصة كليات القطاع الطبي وبناء عليه تم تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات.