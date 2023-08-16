بعد تحذير الأرصاد الجوية.. تعرف على مناطق اضطراب الملاحة البحرية

أعلنت الأرصاد الجوية تسجيل اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم الأربعاء، محذرة الجميع من أنشطة التعامل المختلفة في المياه من قبل الصيادين وغيرهم.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وأوضحت الأرصاد أنّ الاضطراب في حركة الملاحة البحرية، سيكون في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس، إذ أن سرعة الرياح تراوحت بين 50 و70 كيلومترا في الساعة، بينما تراوح ارتفاع الأمواج من 2.5 لـ 3.5 متر.

وفي البحر المتوسط، تنشط الرياح على شواطئ «مطروح- العلمين- الإسكندرية- بلطيم- دمياط- بورسعيد»، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتشهد درجات الحرارة غدا الخميس 17 أغسطس الجاري، العظمى في القاهرة والوجه البحري 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية، وتسجل السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية، أما جنوب سيناء تسجل درجات حرارة تتراوح بين 40 و43 درجة، وشمال الصعيد 36 و38، جنوب الصعيد 42 و43 درجة مئوية.

وعن درجات الحرارة الجمعة 18 أغسطس، العظمى في محافظات القاهرة والوجه البحري 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية، السواحل الشمالية 31- 34 درجة مئوية، جنوب سيناء 40- 42 درجة درجة مئوية، شمال الصعيد 36- 38 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 44- 45 درجة.

وتشهد درجات الحرارة السبت 19 أغسطس، العظمى في القاهرة والوجه البحري 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية، السواحل الشمالية 31- 36 درجة مئوية، جنوب سيناء 40- 42 درجة، شمال الصعيد 36- 38 درجة مئوية، و43 - 44 درجة مئوية في مناطق جنوب الصعيد.