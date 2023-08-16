موعد فصل الشتاء في مصر 2023.. وتوقعات بطقس دافئ

تحسن حالة الطقس على الأنحاء كافة خلال الأيام الماضية، دفع كثيرون للتساؤل عن موعد فصل الشتاء في مصر 2023، حيث تشهد هذه الفترة انخفاضا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لهذا التوقيت من العام.

ووفق خبراء الأرصاد، فإنّ موعد فصل الشتاء في مصر 2023 يبدأ يوم 22 ديسمبر عقب انتهاء الخريف 21 من ذات الشهر حتى 20 مارس 2024 حيث فصل الربيع.

موعد فصل الشتاء في مصر 2023

ويستمر فصل الشتاء في مصر لمدة 3 أشهر، ومن المحتمل أن يشهد العالم خلالها بنسبة تصل إلى 90% استمرار ظاهرة النينو وارتفاع درجات الحرارة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ما يعني أنّ فصل الشتاء المقبل سيصبح أكثر دفئا وحرارة عن كل عام، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حديث صادر عنها.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد شتاء 2023 ظواهر جوية مختلفة عن الأعوام السابقة بسبب التغيرات المناخية التي يعانيها العالم، ومن المحتمل أن يشهد موجات من الحرارة التي ترتفع عن معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام.

درجات الحرارة اليوم

يذكر أنّ درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية للعظمى والصغرى، جاءت كما يلي.

القاهرة 34 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادى النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 24.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 34 24.

العريش 33 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 37 25.

نخل 35 18.

كاترين 33 17.

الطور 33 27.

طابا 35 25.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 23.

السلوم 32 21.

سيوة 35 22.

رأس غارب 37 29.

سفاجا 38 29.

مرسى علم 38 30.

شلاتين 41 31.

حلايب 35 29.

أبو رماد 36 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 38 25.

قنا 41 27.

الأقصر 42 28.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 40 24.

أبو سمبل 40 28.