متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2024؟.. الدراسة تستمر 35 أسبوعا

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024، حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمدارس الحكومية، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، والتي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بدء العام الدراسي الجديد 2024

ويبدأ العام الدراسي الجديد 2024، للمدارس الحكومية يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وتشمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي على:

- 30 سبتمبر 2023 بداية العام الدراسي الجديد 2024.

- 35 أسبوعا عدد أسابيع الدراسة في العام الدراسي 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 .

- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024.

- ينتهي الفصل الدراسي الثاني الخميس 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- ينتهي العام الدراسي الجديد 2024 يوم السبت 8 يونيو 2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024 والدبلومات

ووفقا للخريطة الزمنية، فإنّ امتحانات الثانوية العامة ستبدأ رسميا يوم السبت 15 يونيو 2024، فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024.