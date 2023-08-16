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عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني مدخل للجمهورية الجديدة

كتب:

شريف سليمان
04:29 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
النائب حسن الجندي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

النائب حسن الجندي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

وجه النائب حسن الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعوته لعقد «الحوار الوطني»، مشدداً على أنه مدخل للجمهورية الجديدة.

وأضاف الجندي، في حوار مع قناة «إكسترا لايف»، اليوم الأربعاء، أن كل الأطياف تشارك في الحوار الوطني، وكل حزب يطرح وجهة نظره تجاه المشكلات التي يجري طرحها، والحلول المقترحة، ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن والدولة المصرية.

أهمية التسهيلات للمستثمرين المحليين

وتابع الجندي أن الدولة المصرية تشجع الاستثمار والمستثمر المصري، مما يسهم في جذب المستثمر الأجنبي، وأوضح أنه لكي ينجح المستثمر يجب أن يتم تقديم بعض التسهيلات له، مثل حل المشكلات المرتبطة بالبيروقراطية، وتوفير بيئة سهلة مناسبة للإنتاج.

التركيز على ما تحتاجه الدولة قبل الاستثمار

 وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: «قبل الاستثمار يجب أن نركز على ما تحتاجه الدولة من مشروعات، وطرح امتيازات وتسهيلات وإعفاءات ضريبية لها، وتثبيت التشريعات الضريبية».

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بقلم شريف سليمان