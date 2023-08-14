عضو بـ«الشيوخ»: القائمة المطلقة تتيح تمثيل الخبراء تحت قبة البرلمان

أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن أن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة تعد الأنسب لمجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح «عفيفي» في تصريحاته لـ«الوطن» أن القائمة المطلقة تضمن تمثيل فئات المجتمع تحت قبة البرلمان دون أي استثناء أو إقصاء، وتحقق الكوتة الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014 الذي وافق عليه المصريون بالأغلبية، والذي نص على ضرورة تمثيل الفئات المختلفة مثل الشباب والمرأة والمصريين في الخارج وذوي الهمم والأقباط تمثيلاً عادلا ومتوازنا، إضافة إلى أنها تيسر تمثيل الخبراء والأكاديميين والمتخصصين الذين تتطلبهم اللجان النوعية تحت قبة البرلمان وتدعم فرصة نجاحهم.

لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: «بخلاف القائمة النسبية التي لا تتيح تصعب أمر دخول العلماء والمخصصين في القائمة ما يضيع فرصة تمثيلهم داخل البرلمان».

وكانت لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني ناقشت خلال جلستها التي انعقدت خلال الفترة الماضية آلية النظم الانتخابية المفترض اتباعها خلال المرحلة المقبلة.