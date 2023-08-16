رئيس «مصر أكتوبر»: الحوار الوطني يمر بمرحلة فارقة.. وجلساته شهدت جهودا كبيرة

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن تمكن عدد من لجان الحوار الوطني من الوصول إلى صيغة نهائية لمقترحاتهم حول القضايا المختلفة، يدل على أن الحوار الآن في مرحلة فارقة، فضلا عن هذا الإنجاز يدل على أن كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني بذلت جهودا كبيرة.

«مديح»: الأمانة الفنية للحوار الوطني تعتبر دينامو الحوار

وتوجهت «مديح»، في تصريحات لـ«الوطن» بالشكر إلى مقررين المحاور الرئيسية الـ3 للحوار الوطني، وكذلك المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، التي تعتبر دينامو الحوار الوطني، والمنسق العام ضياء رشوان، موضحة أنه لولا التنظيم السليم، لما تمكن الحوار من الوصول إلى هذه المرحلة، التي وصفتها بالمرحلة الفارقة من الحوار، مضيفة: «لا يمكن إنكار الجهود الكبيرة التي بُذلت من اللجان الـ13 للانتهاء من مقترحاتهم، وأتوجه لهم بالشكر والتقدير على جهدهم».

تنوع أطروحات الحوار الوطني

أشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن نقاشات الحوار الوطني شهدت تنوعا كبيرا في الرؤى والأطروحات من المشاركين، ما ساهم في الوصول لمخرجات فعالة، لافتة إلى أن الحوار الوطني على وشك الوصول إلى محطته الأخيرة، قائلة: «الجميع يأمل أن تكون مخرجات الحوار الوطني قادرة على حل الأزمات الحالية التي يعاني منها المجتمع المصري، خاصة أن الجلسات كانت تشمل مشاركة العديد المتخصصين والخبراء وممثلي القوى الوطنية والأحزاب».