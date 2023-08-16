إيرادات الأفلام المصرية تصل إلى 15.4 مليون جنيه في أسبوع

حققت الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي، إيرادات بلغت 15.4 مليون جنيه في شباك التذاكر الأسبوع الماضي، وفق تقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

حقق فيلم «مرعي البريمو» إيرادات على مدار الأسبوع بلغت 4.5 مليون جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي إلى 12.6 مليون جنيه، أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم «ع الزيرو» الذي حقق 3.7 مليون جنيه، بينما حقق على مدار الأسبوعين 9.5 مليون جنيه.

ورغم أنّ فيلم «بيت الروبي» جاء في المركز الثالث في قائمة الإيرادات الأسبوعية بـ3.2 مليون جنيه، لكن إجمالي إيراداته ارتفع ليبلغ 122.7 مليون جنيه، ليكون صاحب لقب الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

ونجح فيلم «مستر إكس» في تحقيق إيرادات للأسبوع السابع على التوالي في دور العرض السينمائي، حيث حقق على مدار الأسبوع 1.3 مليون جنيه، بينما ارتفع الإجمالي إلى 30.1 مليون جنيه، وفي أسبوعه الأول بالسينمات لم يحقق فيلم «البطة الصفرا» سوى 1.2 مليون جنيه.

«تاج» يحقق أقل من نصف مليون جنيه في أسبوع.. وإيرادات «مطرح مطروح» 16 ألف جنيه

وتراجعت إيرادات فيلم «البعبع» خلال الأسبوع الأخير محققا 916 ألف جنيه، بينما وصل إجمالي الإيرادات 42.8 مليون جنيه، بينما لم تتجاوز إيرادات فيلم «تاج» نصف مليون جنيه على مدار الأسبوع، محققا 485 ألف جنيه، بينما وصل الإجمالي لـ45 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات فيلم «مطرح مطروح» لتبلغ 2.6 مليون جنيه على مدار 4 أسابيع في دور العرض السينمائي، رغم أنّ الفيلم لم يحقق سوى 16 ألف جنيه.