كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023.. «الأعلى للجامعات» يوضح

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، الحدود الدنيا للقبول بالكليات للقطاع الخاص والأهلي، خاصة فيما يتعلق بكليات تقبل من 60% علمي علوم 2023 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023، منوها بأن الوزراة والمجلس راعى تحقيق كافة المطالب وتوفير المكان المناسب للطلاب في الكليات تحقيقًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وفقا لتقرير صادر عنه أن الحدود الدنيا لـ كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023 وأقل، تتمثل في كليات الحاسبات والمعلومات والإعلام والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية والتمريض والألسن والحقوق، منوها بأن التقديم للجامعات الخاصة مستمر وذلك عبر المواقع الإلكترونية لكل جامعة.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الحدود الدنيا للتقدم لكليات تقبل من 60% علمي علوم 2023:

- كليات علوم الحاسب: 60%

ـ كليات الإعلام: 53%

ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%

ـ كليات الآثار: 53%

ـ الحقوق: 53%

ـ التمريض: 53%

ـ علوم سينمائية: 53%

ـ السياحة والفنادق: 53%

ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%

ـ التربية: 53%