موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2023.. «سجل رغباتك الآن»

حدد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، والتي بدأ تسجيل الرغبات فيها للطلاب سواء على موقع التنسيق الإلكتروني أو في معامل الكليات أمس الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية

وجاء موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية، ليكون السبت المقبل، وفقا لقرار وزير التعليم العالي بتحديد مدة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بـ5 أيام، وتفتح معامل الكليات أبوابها للطلاب لتسجيل رغباتهم يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء، ومتاح فتح رابط التنسيق الإلكتروني يوميا طوال 24 ساعة.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويوجد عدة خطوات، يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، كما يلي.

- فتح موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــا.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- إدخال رغبات الطالب بالترتيب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

- تحديد قطاعات التخصص المسموح بها للشعبة أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.