بعد حديث الرئيس عنها.. 9 معلومات عن منطقة جربوب في مطروح

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح اليوم الأربعاء، في مدينة السلوم لافتتاح عدد من المشروعات وإنشاء مناطق اللوجوستية، وتطويرها على مدار الفترة الماضية وخاصة ميناء جربوب.

ترصد «الوطن»، أهم المعلومات حول منطقة جربوب قرب مطروح بحسب موقع خريطة مشروعات مصر

1-تقع المنطقة على بعد 70 كيلو غرب مدينة محافظة مطروح بالتحديد بمدينة النجيلة.

2-بدأت الدولة أعمال تطوير منطقة جربوب بالكامل، وعلى رأسها ميناء جربوب في 2015 بتكلفة إجمالية 10 مليارات دولار.

3- تم تقسيم المشروع على 3 مراحل الأولى بتكلفة 2 مليار جنيه، يستهدف وضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية.

4- يستهدف المشروع تسكين 40 مليون مصري فى العقود الأربعة المقبلة، ضمن خطة إقامة مجتمعات جديدة في مطروح والعلمين ورأس الحكمة.

5- تٌوفر مشروعات ميناء جربوب نحو 30 ألف فرصة عمل.

6- ميناء جربوب هي الأقرب لسواحل أوروبا وتربط قارة أوروبا بأفريقيا.

7-من المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدني 1080.8 ألف متر، بغاطس 15 مترًا، ودوران السفن 450 مترًا، وحاجز صخري لكسر الأمواج بطول 3 كم في عمق البحر، تنفذه تحالف 16 شركة عالمية.

8- يضم المشروع إقامة ميناء تجاري وسياحي عالمي لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية.

9- يضم المشروع منطقة جربوب إقامة عددا من الفنادق العالمية وسيخلق مجتمعات عمرانية حوله ومنطقة اقتصادية وصناعية لوجيستية ومدينة سياحية عالمية ومركز اقتصادي على مساحة 54 كيلو.