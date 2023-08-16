برلماني: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بداية لتطبيق أهداف الجمهورية الجديدة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، يعكس مدى اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لمخرجات الحوار الحوار، وتنفيذها على أرض الواقع، ما يؤكد نجاح الحوار الوطني وخروجه بتوصيات قابلة للتنفيذ.

استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني

واعتبر رئيس لجنة النقل والمواصلات، استجابة الرئيس لـ مخرجات الحوار الوطني، وتقديمه الشكر لكل المشاركين في إعدادها وصياغتها، وإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيقها، بمثابة بداية للتطبيق الفعلي لأهداف الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار المشترك وهي سابقة لم تحدث من قبل.

وأضاف النائب علاء عابد، في بيان له، أن الرئيس السيسي منذ دعوته لإجراء الوطني كان حريصا على تحقيق الفائدة والنجاح المرجو منه، والذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا وبمنتهى الدقة المناقشات التي تتم، وأبدى دعمة للحوار الوطني من خلال تأكيده على التصديق على مخرجات الحوار دون شروط أو قيود، وذلك منذ بداية جلساته وتفاعله المستمرة والدائم ورعايته المستمرة لكافة فعاليات الحوار الوطني، منذ بدايته إلى الآن..

مخرجات الحوار الوطني

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».