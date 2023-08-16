خبير إعلامي: الغرب يلصق كل الأزمات التي يتعرض لها بالصين

قال الخبير الإعلامي محمد مصطفى أبو شامة، إن الغرب يستخدم الإعلام كأداة لمحاصرة الصين، مشيراً إلى أن الإعلام أصبح أحد أهم الأسلحة التي تستخدمها كل القوى في العالم، سواء قوى عظمى أو نامية، ولفت إلى أن وسائل الإعلام في دول الغرب تلجأ إلى إلصاق العديد من الأزمات التي تتعرض لها بدولة الصين.

الإعلام بطل رئيسي في كل الحروب

وأضاف «أبو شامة»،خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن الإعلام أصبح الآن بطلاً رئيسياً في كل الحروب والمنافسات، وأن الغرب منذ سنوات، يؤسس لمنهجية في التعامل مع الصين، تعتمد على 3 ركائز واضحة.

وأوضح أن هذه الركائز هي التضخيم الدائم في التهديد الذي تمثله الصين على الغرب، وحتى مصطلح «التنين الصيني» هو من باب هذا التضخيم، والركيزة الثانية إلصاق الأزمات التي يتعرض لها الغرب بالصين، وأبرز مثال على ذلك إلصاق تهمة تخليق ونشر فيروس كورونا بالصين، ولم تنجح المخابرات الأمريكية في إلصاق التهمة بالصين.

ما يحدث في الصين يمثل ورطة كبيرة

وذكر أن الركيزة الثالثة والأخيرة، التي يعتمد عليها الإعلام الغربي، تتمثل في تعبئة الرأي العام بأن أي وسيلة لصد التهديد الصيني بأي صيغة، حتى إذا كانت غير مشروعة، فهي مباحة.

ولفت إلى أن الإعلام الغربي يروج خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الاقتصاد الصيني يتعرض لأزمة كبيرة، وهذا بسبب رفض الصين نشر بيانات تتعلق بالبطالة، أو نشر بيانات مختلقة بشأن الاقتصاد الصيني، حتى إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن بنفسه، قبل قليل، أن ما يحدث في الصين يمثل ورطة كبيرة للعالم.