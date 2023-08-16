خبير سياسي: اهتمام الرئيس بمخرجات الحوار الوطني ينشر أجواء إيجابية

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ السياسة، إن إعلان الرئيس رفع مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المختصة، يعبر عن مصداقية حديث الرئيس الذي وعد به في بداية انطلاق الحوار الوطني، إذ أكد أن كل مخرجات الحوار الوطني سوف تلقى اهتماما خاصا منه.

أستاذ السياسة: إيفاء الرئيس بوعده دليل على مصداقيته

وأضاف الريس خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن إيفاء الرئيس بوعده دليل على مصداقيته، وسوف يصنع أجواء إيجابية في الشارع السياسي، ويدل على أن الدولة المصرية تأخذ بعين الاعتبار الشديد كل مخرجات الحوار الوطني من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي لاقت ترحابا شديدا وعناية كاملة من الرئيس، مضيفا أن الحوار الوطني تجربة جديدة على المجتمع المصري.

الريس: ننتظر تفعيل مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع

وأشار أستاذ السياسة إلى أن هناك الكثير من القضايا التي جرى طرحها ومناقشتها في المحاور الثلاثة «السياسي والاجتماعي والاقتصادي»، وجرى رفع خلاصة مناقشات الجلسات إلى الرئيس السيسي، ما يؤكد خطوات الدولة نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وننتظر تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.