راتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.. وظائف خالية للذكور والإناث في قنا

أعلن ديوان عام محافظة قنا، اليوم، عن توافر فرص عمل داخل محافظة قنا للشباب، في شركات القطاع الخاص في نجع حمادي وفرشوط ومدينة قنا، على أن يكون الراغبين في العمل من الجنسين بحسب الشروط المطلوبة.

وظائف خالية في قنا

تستعرض «الوطن»، الوظائف المتوفرة براتب يبدأ من 3000 جنيه والشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف، وهي كالآتي بحسب نشرة الوظائف في ديوان عام محافظة قنا:

-شركة جولدن جروب للمنتجات الأسفنجية المنطقة الصناعية، قنا ترغب في تعيين 10عمال تشغيل، بشرط أن يكون الفرد حاصلا على مؤهل عالٍ، ومتوسط السن 30 سنة، والراتب.

-أما جمعية ريدك للتنمية المستدامة، أعلنت عن توفير فرص عمل لـ 4 أخصائيين تمويل – إناث بشرط أن يكون حاصل على مؤهل عال - متوسط والراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

-جمعية تنمية المجتمعات المحلية عنوان ش بورسعيد - فرشوط - نجح حمادى - قنا، تحتاج إلى 10 أخصائيين تمويل، من الجنسين بشرط أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، ومتوسط السن حتى 38 سنة براتب 3500 جنيه.

-بساطة لتمويل المشروعات، عنوان، ش الجمهورية بجوار فودافون قنا، تحتاج إلى 7 أخصائيين تمويل - من الجنسين الشروط، مؤهل عالٍ أو متوسط براتب يبدأ من 3000 جنيه.