رئيس «القابضة لمياه الشرب» يتفقد أعمال تطوير نظام «SCADA» بروض الفرج

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير نظام «اسكادا - SCADA»، الذي يتم تنفيذه بمحطة مياه روض الفرج بالقاهرة، ضمن خطة التحول الرقمي لمواكبة رؤية الدولة المصرية 2030، بتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لميكنة منظومات العمل وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشارك في الجولة كل من الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، نائبا رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

الانتهاء من إحلال وتجديد نظام SCADA

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد نظام SCADA بغرفة التحكم الرئيسية بالإدارة العامة للتحكم والمراقبة الإلكترونية بمحطة مياه روض الفرج، ضمن خطة الشركة لتطوير منظومة SCADA لتحقيق التكامل مع المنظومة الرقمية الموحدة للشركة ونظم المعلومات الجغرافية GIS.

وأكد المهندس «الشيمي» أن الشركة لديها خطة طموحة للتحول الرقمي، وتحقيق التكامل بين منظومات العمل المختلفة داخل الشركة، لتحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي.