إصابة 10 أشخاص في تصادم 3 سيارات على طريق «طنطا - محلة منوف»

أصيب 10 أشخاص، بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر تصادم 3 سيارات نقل وملاكي وميكروباص على طريق «طنطا - محلة منوف»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بتصادم 3 سيارات

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بلاغاً من الأهالي يفيد بتصادم 3 سيارات علي طريق «طنطا - محلة منوف»، وإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة وجاءت أسماء المصابين كالآتي،

كريم مصطفى عبدالحميد 14 عاما اشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، ومحمد أشرف السيد طفل، يبلغ من العمر عام ومصاب باشتباه مابعد الارتجاج وجرح بالرأس، وليلي مجدي حسن 23 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، وهدى مصطفى عبدالمجيد وتبلغ من العمر 18 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، ونيرة عبده عبد المجيد 19 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، وإيمان مصطفى حميده 23 عاما ومصابة بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

كما أصيب سعد زغلول قنديل 37 عاما، كدمات بالظهر، وزغلول رضا قنديل 30 عاماً، اشتباه كسر بالركبة اليسري وسحجات، و محمد رمضان أبوضياء 25 عاما كسر مضاعف في الفخذ، واشتباه نزيف بالمخ، محمود صلاح كمال 33 عاماً ومصاب بجروح قطعية في الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.

رفع أثار الحادث

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جري الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.