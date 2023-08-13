ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بالقليوبية إلى 5 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي على طريق «بنها - المنصورة» بمنطقة كفر شكر، عقب وفاة شخص مصاب، ليصل عدد الوفيات إلى 5 أشخاص من عائلة واحدة في قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر.

وتحرر محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن جثث الضحايا وتسليمها لذويها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع 5 من عائلة واحدة في حادث

وكان المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز كفر شكر، تلقى إخطارا من مستشفى كفر شكر التخصصي بوفاة مهاب طاهر أبو سريعـ أحد ضحايا الحادث، ليلحق بشقيقه وأبناء عمومته، متأثراً بإصابته في حادث تصادم سيارتين أسفر عن مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة أثناء عودتهم من حفل تخرج أحدهم بأحد الجامعات.

أسماء ضحايا حادث طريق كفر شكر

وأسفر الحادث عن مصرع روان ناصر أبو سريع التهامي وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي وشقيقهما مهاب طاهر أبو سريع التهامي.

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 5 شباب، وجرى نقلهم لمستشفى كفر شكر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والتي صرحت بدفن جثث الضحايا وطلب التحريات.