مصرع مسن في حادث تصادم ببولاق الدكرور

لقي مسن على المعاش مصرعه في حادث تصادم أثناء عبوره نهر الطريق بمنطقة بولاق الدكرور، جرى نقل الجثمان إلى مستشفى قصر العيني، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى قصر العيني، بوصول مسن على المعاش 75 سنة متوفى، إثر حادث تصادم، على الفور انتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين أثناء سير المتوفى بشارع ترعة عبدالعال بدائرة القسم، اصطدمت به دراجة بخارية يقودها عاطل 25 سنة مصاب بسحجات وجروح متفرقة، ما أدى إلى إصابة المتوفى ووفاته، وسقوط الثانى من الدراجة البخاريه قيادته واصابته، تم التحفظ على الدراجة البخاريه وقائدها، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قصر العيني، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.