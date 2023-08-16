موعد دفع المصروفات للطلاب المتقدمين إلكترونيا لجامعة أسيوط الأهلية

ناشدت جامعة أسيوط الأهلية 2023، جميع طلاب الثانوية العامة، المتقدمين إلكترونيًا لكليات الهندسة والعلوم المالية والإدارية والألسن والعلوم التطبيقية، بضرورة الحضور من الغد، لتسليم أوراقهم ودفع المصروفات.

وأضافت جامعة أسيوط الأهلية 2023، في بيان لها، أنه على الطلاب المتقدمين إلكترونيًا، ضرورة إحضار 50% من المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى 1500جنيه مصروفات إدارية، وذلك بمقر جامعة آسيوط المبني الإداري الدور الأرضي جناح مركز تسويق الخدمات الجامعية.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة أسيوط الأهلية 2023

وأكدت جامعة أسيوط الأهلية 2023، على الطلاب المقبولين في الكليات السابق ذكرها، إحضار الأوراق الآتية:

شهادة الثانوية العامة أصل شهادة ميلاد صورة بطاقة الرقم القومي. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر. 6 جند للذكور. 8 صور شخصية. حافظة مستندات.

مصروفات جامعة أسيوط الأهلية

وحددت جامعة أسيوط الأهلية، مصروفات الكليات كالآتي: