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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. «هتدخل كلية إيه؟»

كتب:

إسراء حامد محمد
10:09 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والتي بدأ تسجيل رغبات الطلاب بها يوم الثلاثاء الماضي، حتى يتمكنوا من معرفة الكلية التي تم ترشيحها لهم، ما يجعلهم يتساءلون عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، والتي تبدأ بعدها المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الثانوية العامة.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2023، والتي بدأت أمس الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، ويستمر تسجيل رغبات الطلاب بها لمدة 5 أيام متواصلة، وحتى يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري، ويستطيع الطلاب الذين قاموا بالتسجيل تغيير رغباتهم في حال إذا رغبوا في ذلك خلال تلك المدة.

وعن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، فجرت العادة أن يتم إعلان نتيجة التنسيق خلال 72 ساعة فقط من انتهاء المرحلة، ما ينبئ أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من المنتظر أن تظهر خلال 72 ساعة من انقضاء يوم السبت المقبل.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% لطلاب الشعبة العلمية، بعدد طلاب 259 ألفا و445 طالبا وطالبة، و238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لطلاب الشعبة الأدبية.

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موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة
بقلم إسراء حامد محمد