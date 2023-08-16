تكريم 50 من أوائل الثانوية العامة والدبلومات والإعدادية في بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة، لتكريم أوائل الشهادات العامة والمحلية من الطلبة المتفوقين طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022.

محافظ بني سويف يهنئ الأوائل: نهضتنا تتركز على عقول المتفوقين

في كلمته خلال الاحتفالية، التي استضافها نادي الإدارة المحلية، هنأ المحافظ الطلبة الأوائل بمختلف المراحل التعليم، محفزا لهم على استمرار النجاح والتفوق والعمل على مواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ والحفاظ على التفوق والتميز خلال مسيرتهم الدراسية ورحلتهم التعليمية المقبلة، خاصة وأن نهضة مصر وتقدمها يرتكزان بشكل أساسي على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات والتخصصات، انطلاقاً من كون التعليم قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، وموجهاً تحية خاصة لأولياء الأمور لدورهم في توفير الرعاية والدعم وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة لأبنائهم للتفوق، ومعربا عن تقديره للقائمين على قطاع التعليم لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز.

الأوائل يعربون عن سعادتهم بالتكريم

وأعرب الطلاب والطالبات عن سعادتهم الكبيرة بتكريم المحافظ، وحرصه على لقائهم وتحفيزهم للاستمرار في التفوق والنجاح، فيما أكد أولياء الأمور على أن تكريم الدولة لأبنائهم يساعدهم في مشوارهم نحو دعم أبنائهم المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الناجحة.

تكريم 50 طالبة وطالبة من المتفوقين في بني سويف

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم تلاوة بعض القرآن الكريم، وعرض بعض الفقرات الفنية والغنائية والتي قام بأدائها بعض الطلبة الموهوبين تحت إشراف توجيه التربية الموسيقية، وتضمنت أغاني وطنية وأناشيد عن النجاح والتميز، ثم تكريم الأوائل والبالغ عددهم 50 طالباً وطالبة بواقع 30 من أوائل الثانوية العامة 10علمي علوم، 10علمي رياضة، 10أدبي و3 طلاب من مدارس المتفوقين Stem، الدمج، المكفوفين، و5 طلاب من التعليم الفني، و12 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية، حيث تم منح المكرمين شهادات تقدير نظير تفوقهم وتميزهم.

قائمة أوائل الثانوية العامة علمي علوم في بني سويف

وضمت قائمة الأوائل من أوائل الثانوية علمي علوم: الطالب عمر عبد الرحمن عبد العزيز الأول على مستوى الجمهورية مدارس المتفوقين STEM بمجموع 656.59 درجة، وفيما يتعلق بالثانوي العام شعبة علمي علوم: فكان على رأس القائمة الطالب معاذ عاطف عبد الفتاح مدرسة الدعوة الإسلامية الثانوية الخاصة بنين بني سويف 401.5 درجة، ريهام محمود عبد العظيم اليرموك الثانوية بنات إدارة الواسطى 395.5 درجة، هادي مصطفى علي الدعوة الإسلامية الثانوية الخاصة بنين بني سويف 395.5 درجة، ولاء مبروك فتحي مدرسة السيدة خديجة ث بنات سمسطا 395 درجة، عبد الله عاطف سعيد بلفيا الثانوية بنين ببني سويف 393 درجة، محمد أحمد عشري مدرسة الشهيد محمد مبروك أبو خطاب بنين بني سويف 393 درجة، محمد إسماعيل عويس مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات بني سويف 392.5 درجة، كريم سيد عبد العظيم مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات392.5 درجة، محمد نادي عبد الوهاب مدرسة الشهيد نور الدين ث بنين بني سويف 392.5، عبد الرحمن خيري حسن مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة بني سويف 391 درجة، الطالب محمد حسن عبد العزيز الرابع على مستوى الجمهورية نظام الدمج التعليمي مدرسة بدهل الثانوية بنين سمسطا 389 درجة، والطالب عبدالله معتز سعد الدين ثاني الجمهورية وأول المحافظة مكفوفين بمجموع 392 درجة.

قائمة أوائل الثانوية العامة علمي رياضة في بني سويف

وفي شعبة العلمي رياضة كل من هشام عبد الرحمن محمود مدرسة الشروق الرسمية لغات بني سويف 404 درجة، وأحمد أحمد حافظ مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات بني سويف 402.5 درجة، وطارق محمد عاطف مدرسة الشروق الرسمية لغات 400.5 درجة، ومحمد حسانين محمد مدرسة سان مارك الثانوية الخاصة لغات بني سويف400 درجة، وبهاء الدين أشرف عيسى مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات 398.5 درجة، وحسين محمد حسين مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات 397.5 درجة، محمود جمال فاروق الفشن الثانوية بنين 397 درجة، ويوسف محمد مجاهد مدرسة الدعوة الإسلامية الثانوية الخاصة بنين 397 درجة، وأرساني عبد المسيح بشرى مدرسة الشروق الرسمية لغات 396.5 درجة، أحمد محمد شحاتة مدرسة الشروق الرسمية لغات بني سويف 395.5 درجة.

أوائل الثانوية العامة أدبي ببني سويف

وفي القسم الأدبي كل من عبد الرحمن خالد سيد مدرسة التوفيق الخاصة بني سويف 386 درجة، حسام أحمد حسين مدرسة علي عبد الفضيل الثانوية بنين الفشن 380.5 درجة، وأحمد فاضل عبدالحميد مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة بني سويف 376 درجة، وأسماء رجب حسن مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بني سويف 374.5 درجة، وهبة الله خالد علي مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل الثانوية بنات ناصر 373.5 درجة، وندى مصطفى محمد مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات ببا 372.5 درجة، ومريم أحمد حسانين مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات ببا371.5 درجة، وأسامة عبدالعليم عبد الواحد مدرسة الشهيد محمد مبروك أبو خطاب بنين بني سويف 370.5 درجة، ويوسف إسماعيل محمد مدرسة بلفيا الثانوية بنين بني سويف 370.5 درجة، وشهد عبد الفتاح يسن مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات ببا 368.5 درجة.

قائمة أوائل الدبلومات الفنية

بينما ضمت قائمة أوائل الدبلومات الفنية كل من: أحمد عبدالعزيز حسن على، مجموع 693 مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي محمد عبد العزيز حسن، مجموع 693 مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، نورهان نبيل على مجموع 98.37% مدرسة باروط التجارية بنات، محمد جمعة ميهوب مجموع 357 مدرسة ناصر الثانوية الزراعية، فاطمة أحمد عثمان، مجموع 678 مدرسة الشهيد محمد عبدالله حسين الواسطى.

قائمة أوائل الشهادة الإعدادية

في حين ضمت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الطلاب زينب محمد عادل كمال 280 درجة مدرسة هابي هوم ع م، سهيلة خالد زين العابدين 280 درجة مدرسة على بن أبى طالب ع بنات، وملك هشام سید 280 درجة، مدرسة وحيد يوسف ع بنات، وحنين محمد حسین 279.5 درجة مدرسة بوش ع الجديدة بنات، ورحمة محمد شحاتة 279.5 درجة مدرسة نجع الديب ع م، وروان أحمد صالح 279.5 درجة مدرسة الكوم الأحمر ع بنات، وميسرة جمال عويس 279.5 درجة مدرسة محمود حسن بنین، ومحمد محمود رجب 279.5 درجة مدرسة محمود حسن بنين، ويوسف حماده زغلول 279.5 درجة مدرسة عمر عبد الهادي «ع م»، ملك حمدى محمد 279.5 درجة مدرسة سالم شعبان ع بنات، وحمادة نبیل هديب 279.5 درجة مدرسة قای ع م، وأیمن سید محمد 279.5 درجة مدرسة رياض سعد زايد.