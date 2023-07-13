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محمد شردي: إقامة نهائي كرة القدم الشاطئية ضمن مهرجان العلمين السبت المقبل

كتب:

محمد عزالدين
09:27 م | الخميس 13 يوليو 2023
الإعلامي محمد مصطفى شردي

الإعلامي محمد مصطفى شردي

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن مهرجان العلمين سيقيم الكثير من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية على مدار 45 يوماً، واليوم انطلقت أولى الفعاليات بالنشاط الرياضي وتحديدا الكرة الشاطئية المختلفة.

مباريات لكرة القدم الشاطئية

وأضاف «شردي»، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك العديد من الأنشطة التي ستقام غدا منها مجموعة مباريات لكرة القدم الشاطئية، بينما يقام نهائي هذه المباريات السبت المقبل.

يستمر مهرجان العلمين الجديدة لمدة 45 يومًا من 13 يوليو إلى 26 أغسطس، وخلال هذه الفترة ستستقبل المدينة ما يقرب من مليون سائح من مصر والعالم العربي، والذين سيحضرون الأحداث الرياضية والمسابقات الترفيهية.

مسابقات رياضية وفعاليات ترفيهية

كشف منظمو مهرجان العلمين الجديدة عن تفاصيل ما سيحدث في المهرجان الذي سيقام لأول مرة في مصر. بالإضافة إلى ذلك، تقام البطولات الرياضية والفعاليات الترفيهية مثل بطولات كرة القدم الشاطئية وبطولات ترياثلون والمسابقات الرياضية. تستضيف بطولات بادل الدولية، وبطولات التجديف، وعرض طائرات RC، وعرض أزياء دولي يضم أفضل 10 مصممي أزياء من العالم العربي.

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