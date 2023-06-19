محمد شردي: «المتحدة» تقدم حالات ابتكارية في مشروع «الأساتذة»

أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي، بمشروع «الأساتذة» بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودار الأوبرا ومدحت صالح؛ لإعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

مهرجان الموسيقى العربية

وعلق «شردي»، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة: «الشركة المتحدة بتعمل حالات ابتكارية وقبل كده نقلنا مهرجان الموسيقى العربية، والمشروع الأخير لحماية التراث وإعادة توزيعه فيحصل اتفاق بين الشركة المتحدة ودار الأوبرا في أفخم مشروع فني لحماية التراث».

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وتابع: «مشروع الأساتذة ما يقدمه لمصر والعالم العربي وليس لمصر فقط، وإحنا الفن واللي احتوينا الفنانين وقدمنا كل المبتكرين في هذا المجال، وكل العمالقة والأساتذة، وتحتفل به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

وعرض برنامج الحياة اليوم، في تقرير له جانبا من المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مشروع الأساتذة بالتعاون بين الشركة المتحدة ودار الأوبرا ومدحت صالح.