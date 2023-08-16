ضبط شخصين قادا سيارتين برعونة على الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو نُشر عبر إحدى الصفحات على موقع «فيسبوك»، متضمنًا قيام قائدي سيارتين إحداهما «دون لوحات» بالقيادة برعونة وعدم الالتزام بالحارة المرورية بالطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

التحفظ على السيارتين

بإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين، وقائديهما، وهما مقيمان بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأنهما كانا في موكب زفاف أحد أصدقائهما، كما أضاف أحدهما بأن السيارة «دون لوحات معدنية» قيادته استأجرها من معرض سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارتين.